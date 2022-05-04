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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменских школьников учили тушить пожар

общество

Какой сегодня день: даты и события 4 мая

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 4 мая 2022 года.

  • Международный день пожарных. 4 мая свой профессиональный праздник – День пожарных – на международном уровне отмечают люди мужественной профессии, защищающие и спасающие жизни людей, животных, имущество, объекты экосистемы от огня. Нередко борьба с огнём уносит жизни этих отважных профессионалов.
    Международный день пожарных (International Firefighters’ Day, IFFD) появился на свет именно после подобных трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в декабре 1998 года, произошедшего в Австралии. Тогда при исполнении своего служебного долга погибли пятеро пожарных. Это событие не было первым случаем гибели борцов с огнем, однако именно оно подтолкнуло неравнодушных людей к учреждению Международного дня, когда можно было бы чествовать героев-огнеборцев, а также почтить память погибших при исполнении служебного долга.
  • Проклов день. В этот день отмечается память священномученика Януария (Ианнуария) и с ним мучеников Прокла (Прокула), Соссия, Фавста и других. Согласно преданию, Януарий еще в юном возрасте стал христианином, а вскоре был рукоположен в сан епископа. Во время гонений императора Диоклетиана на христиан молодой священнослужитель регулярно посещал диаконов Соссия и Прокла, томящихся в темнице, и совместно с ними совершал литургию.
    Во время одного из таких богослужений Януария арестовали, а после вместе с Созием и Проклом бросили в печь — но христиане остались невредимы. Затем их отдали на съедение зверям — но хищники не тронули их. В конце концов Януария и его товарищей обезглавили.
    Среди всех святых, почитаемых в этот день, русский народ выбрал для названия праздника имя Прокла — во-первых, как наиболее распространенное в крестьянской среде, а во-вторых, как созвучное слову «проклятие». Дело в том, что в этот день было принято проклинать нечистую силу. Старики выходили за околицу, вставали лицом на запад (эта сторона света считалась символом тьмы) и произносили заговоры. Злые силы отступали.

Знаменательные даты и события

  • 1113 На Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах
  • 1878 Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретённый им фонограф
  • 1961 В СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством
  • 1966 Подписан протокол об участии концерна «ФИАТ» в создании в СССР автостроительного предприятия
  • 1979 Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании, первой женщиной на этом посту

Персоны

  • 1784  — 1839
    Денис Давыдов
    русский поэт, мемуарист, генерал-лейтенант, партизан
  • 1881  — 1955
    Джордже Энеску
    румынский композитор, скрипач, дирижер и педагог
  • 1881  — 1970
    Александр Керенский
    российский политический и общественный деятель
  • 1889  — 1943
    Жорж Андре
    французский легкоатлет, призер летних олимпийских игр
  • 1929  — 1993
    Одри Хепберн
    британская и американская киноактриса, обладательница премии «Оскар»
  • 1934  — 2014
    Татьяна Самойлова
    советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России
  • 1934  — 2022
    Леонид Хейфец
    советский и российский театральный режиссер и педагог, народный артист России
  • р. 1979
    Сергей Азатян
    российский бизнесмен, технологический инвестор

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