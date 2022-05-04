Новым директором департамента строительства и ЖКХ города назначена Наталья Кирюхина.

Как сообщает городская пресс-служба, Н. Кирюхина родилась в хуторе Масаловка Каменского района. Окончила филиал института государственного управления, права и инновационных технологий в хуторе Старая Станица по специальности «экономист».

До назначения на данную должность она работала заведующей сектором экономики и финансов администрации Старостаничного сельского поселения Каменского района.