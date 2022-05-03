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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 3 мая

общество

Какой сегодня день: даты и события 3 мая

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 3 мая 2022 года.

  • Всемирный день Солнца. Начиная с 1994 года в разных странах 3 мая отмечается День Солнца (Sun Day), иногда называемый Всемирным днем ​​Солнца или Международным днем ​​Солнца.
    Солнце — ближайшая к Земле звезда, все другие находятся от нас неизмеримо дальше. Например, ближайшая к нам звезда Проксима из системы Альфа Центавра находится на расстоянии 4,22 световых лет от Солнца.
    Для Земли Солнце — мощный источник космической энергии. Оно дает свет и тепло, необходимые для растительного и животного мира, и формирует важнейшие свойства атмосферы Земли.
  • День кондитера в России. Ежегодно 3 мая в России, а также ряде стран постсоветского пространства, отмечается День кондитера.
    В отличие от Международного дня поваров, который все специалисты, имеющие отношение к процессу приготовления пищи, празднуют 20 октября, сегодняшний день – профессиональный праздник людей, также связанных с приготовлением пищи, но «узконаправленной».
    В отличие от повара и кулинара, в задачу которых входит вкусно накормить человека, перед кондитером стоит задача несколько иного толка. Он специализируется на приготовлении той части пищи, которая подразумевает создание разных видов теста и блюд на его основе, выпечки, кремов и десертов, то есть всего того, что мы так любим употреблять в пищу за чашечкой чая и кофе. Торты, пироги, пирожные, печенье, конфеты, плюшки – спутники каждого праздничного застолья.
  • Окликание предков. На Руси верили, что в этот день покойники скорбят о своей земной жизни и желают повидаться с родными. Поэтому было принято посещать кладбища — причитать на могилах и окликать родителей. Как правило, это делали пожилые женщины и старухи на утренней заре.
    Плакальщицы на погосте призывали своих умерших родителей: «Встаньте-пробудитесь, поглядите на своих детушек, выгляньте на нас, сирот, из своих домков да потешьте словом ласковым!». Считалось, что в этот день земля раскрывается, и души покойных могут вылететь на свет божий. Обеденный стол поэтому накрывали как можно сытнее, чтобы предки убедились, что их детям и внукам живется хорошо.
    Перед каждым делом в этот день молились всей семьей. Впрочем, к работе и так относились со священным трепетом. В народе в этот день вспоминали поговорки о труде: «Лодырь на пашне — что трутень в улье»; «Хочешь хлеба с медом — берись за лопату»; «На полатях лежать — хлеба не едать».

Знаменательные даты и события

  • 1905 Запатентована первая письменная ручка Parker
  • 1908 В 25 км от Бейрута открыта огромная скульптура Девы Марии
  • 1978 День рождения спама
  • 1991 Принята «Виндхукская декларация» о свободе прессы

Персоны

  • 1314  — 1392
    Сергий Радонежский
    русский церковный и государственный деятель, основатель Троице-Сергиева монастыря
  • 1469  — 1527
    Никколо Макиавелли
    итальянский философ и политик эпохи Возрождения
  • 1819  — 1876
    Юрий Самарин
    русский философ, публицист-славянофил
  • 1858  — 1924
    Роман Клейн
    русский и советский архитектор, реставратор и преподаватель
  • 1870  — 1960
    Александр Бенуа
    русский художник, историк искусства
  • 1898  — 1978
    Голда Меир
    израильский государственный и общественный деятель
  • 1900  — 1974
    Николай Яковченко
    советский актер театра и кино, народный артист Украины
  • 1942  — 2016
    Вера Чаславская
    чехословацкая гимнастка, семикратная олимпийская чемпионка
  • 1945  — 2021
    Михаил Багдасаров
    советский и российский артист цирка — дрессировщик хищных животных
  • р. 1951
    Татьяна Толстая
    российская писательница, публицист и телеведущая
  • р. 1956
    Наталья Андрейченко
    советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР

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