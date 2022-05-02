Городская набережная в этом году стала центром первомайского праздника.

Если в первую половину дня в городе мало ощущалось праздничное настроение, то ближе к трем часам к набережной стали стекаться сотни каменчан, чтобы посмотреть подготовленную праздничную концертную программу. Ярким событием стал хореографический фестиваль «Танцующий город», в котором приняли участие около 20 детских коллективов. Зрелище получилось интересным и ярким. А самое главное было долгожданным, учитывая ограничения на

подобные мероприятия в течение последних двух лет.