Традиционный фестиваль шашлыка в Каменске собрал больше сотни каменчан.

Самым вкусным событием каменского Первомая по праву можно назвать фестиваль «Ах, шашлычок». К двум часам на набережной собрались сотни почитатели этого интернационального блюда. В этом году в фестивале принимали участие шесть команд. Жюри конкурса – начальник отдела культуры Ирина Киселева и руководитель и режиссер народного театра «У Креста» и по совместительству лучший профессиональный шашлычник Каменска-Шахтинского. В обязанности конкурсантов входило приготовление шашлыка от начала до конца, начиная с маринада, подготовкой мангала до готового продукта. Не прошло и получаса, как набережную окутали аппетитные запахи. К трем часам все шашлыки были готовы и жюри начало дегустацию. По итогам конкурса первое место заняла команда «Бастион». Второй стала команда «Пионеры» – самая заметная и костюмированная. Третье место завоевала команда «Сюзанна».