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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 1 мая

общество

Какой сегодня день: даты и события 1 мая

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 1 мая 2022 года.

  • Праздник труда. 1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник — День труда (праздник Весны и Труда), который изначально носил название День международной солидарности трудящихся.
    1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией.
    В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.
  • Кузьма Огородник. Сегодня чествуют преподобного Косму Халкидонского, которого нередко называют творцом канонов во славу Господа.
    На Руси это был кукушкин день: в это время она начинает куковать в лесах и рощах. С этой птицей было связано несколько примет: если кукушка закуковала — пора сеять лен; кукушка кукует на сухом дереве — к заморозку; кукушка летает по деревне — быть пожару.
    На Кузьму (Косму) традиционно сеют морковь и свеклу. Интересно, что посадкой и прополкой овощей на Руси занимались женщины — и не только потому, что эта работа была легче, чем, например, пахота. Копая грядки, приговаривали: «Пришел Кузьма — заглянул в погреба, лопату взял — у избы землю вскопал».

Знаменательные даты и события

  • 1840 В Англии появились первые в мире почтовые марки
  • 1918 На Ходынском поле состоялся первый военный парад Красной армии
  • 1944 Учреждена медаль «За оборону Москвы»
  • 1960 Американский самолет нарушил воздушное пространство СССР и был сбит
  • 1990 В Москве впервые прошла демонстрация оппозиции

Персоны

  • 1813  — 1873
    Давид Ливингстон
    английский миссионер, исследователь Африки
  • 1841  — 1904
    Антонин Дворжак
    чешский композитор
  • 1847  — 1927
    Оскар Сван
    шведский стрелок, трехкратный олимпийский чемпион
  • 1903  — 1978
    Арам Хачатурян
    советский и армянский композитор, дирижер, педагог, народный артист СССР
  • 1924  — 2001
    Виктор Астафьев
    советский и российский писатель
  • 1924  — 2017
    Анатолий Алексин
    советский и российский писатель и общественный деятель
  • 1926  — 2000
    Стив Ривз
    американский актер и легендарный культурист
  • 1927  — 1979
    Виль Липатов
    советский писатель, сценарист, журналист
  • 1927  — 2020
    Виктор Шаталов
    советский и украинский педагог-новатор, народный учитель СССР
  • 1929  — 1993
    Игорь Акимушкин
    советский ученый-биолог, автор научно-популярных книг о жизни животных
  • р. 1946
    Джон Ву
    китайский и американский кинорежиссёр, сценарист
  • 1960  — 1994
    Айртон Сенна
  • бразильский автогонщик, трёхкратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1
  • р. 1969
    Юрий Бездудный
    российский государственный деятель
  • р. 1975
    Алексей Смертин
    российский футболист, полузащитник, общественный деятель

 

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