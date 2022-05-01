общество
Какой сегодня день: даты и события 1 мая
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 1 мая 2022 года.
- Праздник труда. 1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник — День труда (праздник Весны и Труда), который изначально носил название День международной солидарности трудящихся.
1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией.
В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.
- Кузьма Огородник. Сегодня чествуют преподобного Косму Халкидонского, которого нередко называют творцом канонов во славу Господа.
На Руси это был кукушкин день: в это время она начинает куковать в лесах и рощах. С этой птицей было связано несколько примет: если кукушка закуковала — пора сеять лен; кукушка кукует на сухом дереве — к заморозку; кукушка летает по деревне — быть пожару.
На Кузьму (Косму) традиционно сеют морковь и свеклу. Интересно, что посадкой и прополкой овощей на Руси занимались женщины — и не только потому, что эта работа была легче, чем, например, пахота. Копая грядки, приговаривали: «Пришел Кузьма — заглянул в погреба, лопату взял — у избы землю вскопал».
Знаменательные даты и события
- 1840 В Англии появились первые в мире почтовые марки
- 1918 На Ходынском поле состоялся первый военный парад Красной армии
- 1944 Учреждена медаль «За оборону Москвы»
- 1960 Американский самолет нарушил воздушное пространство СССР и был сбит
- 1990 В Москве впервые прошла демонстрация оппозиции
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