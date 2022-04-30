общество
Какой сегодня день: даты и события 30 апреля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 30 апреля 2022 года.
- Международный день джаза. Первый Международный день джаза (International Jazz Day) прошел в 2012 году. О введении новой даты в календарь и установления ее празднования 30 апреля Генеральная конференция ЮНЕСКО объявила в ноябре 2011 года.
Целью праздника его учредители обозначили «повышение степени информированности международной общественности о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми».
В настоящее время многие общественные организации, учебные заведения и частные лица, а также органы государственной власти оказывают поддержку продвижению джаза, и Международный день джаза — один из инструментов для этого.
- День пожарной охраны России. Ежегодно 30 апреля в России свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования — пожарная охрана.
Праздник учрежден Указом Президента РФ № 539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны», учитывая исторические традиции и заслуги пожарной охраны, ее вклад в обеспечение пожарной безопасности Российской Федерации.
- Зосима Пчельник. Зосима Соловецкий — святой Русской церкви, почитаемый в лике преподобных. Он родился в Новгородской епархии, позже переселился в Поморье, где встретился с иноками Германом и Савватием. В 1436 году они вместе построили келью на Соловецком острове. Вскоре к Зосиме стали стекаться ученики, которые построили здесь храм и обитель — знаменитый Соловецкий монастырь.
И Зосима, и Савватий считаются покровителями пчел и заступниками пчеловодов. К дню Зосимы, как и к Пудову дню, приурочивали вывоз ульев на пасеки. В это время посреди пасеки ставили стол, покрытый чистой скатертью, на него выкладывали хлеб и соль, богоявленскую воду и оставшуюся от пасхальной утрени свечу. После этого молились Зосиме и Савватию и обходили вокруг пасеки с зажженной свечой, окропляя территорию освященной водой. При этом приговаривали: «Рой роится — Зосима веселится».
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