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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 30 апреля

общество

Какой сегодня день: даты и события 30 апреля

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 30 апреля 2022 года.

  • Международный день джаза. Первый Международный день джаза (International Jazz Day) прошел в 2012 году. О введении новой даты в календарь и установления ее празднования 30 апреля Генеральная конференция ЮНЕСКО объявила в ноябре 2011 года.
    Целью праздника его учредители обозначили «повышение степени информированности международной общественности о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми».
    В настоящее время многие общественные организации, учебные заведения и частные лица, а также органы государственной власти оказывают поддержку продвижению джаза, и Международный день джаза — один из инструментов для этого.
  • День пожарной охраны России. Ежегодно 30 апреля в России свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования — пожарная охрана.
    Праздник учрежден Указом Президента РФ № 539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны», учитывая исторические традиции и заслуги пожарной охраны, ее вклад в обеспечение пожарной безопасности Российской Федерации.
  • Зосима Пчельник. Зосима Соловецкий — святой Русской церкви, почитаемый в лике преподобных. Он родился в Новгородской епархии, позже переселился в Поморье, где встретился с иноками Германом и Савватием. В 1436 году они вместе построили келью на Соловецком острове. Вскоре к Зосиме стали стекаться ученики, которые построили здесь храм и обитель — знаменитый Соловецкий монастырь.
    И Зосима, и Савватий считаются покровителями пчел и заступниками пчеловодов. К дню Зосимы, как и к Пудову дню, приурочивали вывоз ульев на пасеки. В это время посреди пасеки ставили стол, покрытый чистой скатертью, на него выкладывали хлеб и соль, богоявленскую воду и оставшуюся от пасхальной утрени свечу. После этого молились Зосиме и Савватию и обходили вокруг пасеки с зажженной свечой, окропляя территорию освященной водой. При этом приговаривали: «Рой роится — Зосима веселится».

Знаменательные даты и события

  • 311 Галерий подписал эдикт, разрешивший открыто исповедовать христианство
  • 1789 Состоялась церемония инаугурации первого президента США
  • 1812 Луизиана стала штатом США
  • 1945 Советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине
  • 1971 В Москве на Ленинских горах открылся новый цирк

Персоны

  • 1578  — 1642
    Дмитрий Пожарский
    русский военный и политический деятель, национальный герой России
  • 1718  — 1792
    Джон Монтегю
    английский дипломат, который придумал сэндвич (сандвич)
  • 1777  — 1855
    Карл Фридрих Гаусс
    немецкий математик, физик и астроном
  • 1832  — 1883
    Эдуард Мане
    французский художник
  • 1870  — 1948
    Франц Легар
    венгерский и австрийский композитор и дирижер
  • 1889  — 1945
    Адольф Гитлер
    немецкий политический и военный деятель, фюрер Германии (1934-1945)
  • 1893  — 1946
    Иоахим фон Риббентроп
    немецкий политик, министр иностранных дел Германии (1938-1945)
  • 1904  — 1983
    Джордж Баланчин
    русско-американский балетмейстер и хореограф, новатор
  • 1905  — 2012
    Сергей Никольский
    советский и российский математик, академик
  • р. 1967
    Филипп Киркоров
    советский и российский эстрадный певец, композитор, продюсер, народный артист России

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