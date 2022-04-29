Предпосылок для роста заболеваемости коронавирусом в России после майских праздников из-за «стелс-омикрона» пока нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анну Черкашину.

По мнению специалиста, подвид «омикрона» BA.2 («стелс-омикрон») широко представлен во всех регионах России, поэтому, даже если на майские праздники россияне будут путешествовать по стране, ждать всплеска заболевания нет оснований.

Тем не менее расслабляться и считать, что никакой эпидемии нет, не стоит. Нынешняя ситуация со снижением заболеваемости может оказаться временной. Стоит отметить, что, кроме BA.2, в РФ сейчас представлены еще две линии «омикрон»-штамма — BA.1 и BA.1.1. Но доминирует все же «стелс-омикрон» (BA.2), который активно вытесняет другие подвиды (по данным Роспотребнадзора, около 80% случаев приходится на «стелс-омикрон»).

Что касается злополучной «дельты», то, по данным того же ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, заразный штамм перестал обнаруживаться при секвенировании биообразцов, полученных от пациентов с COVID-19 и фактически ушел из России.