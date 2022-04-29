По ранее заявленным срокам работы должны завершиться сегодня, 29 апреля.

25 апреля перекрыли проезд в пер. Коммунистическом, в районе домов №№ 71 и 102 (возле почты). На данном участке МУП «Каменсктеплосеть» раскопали траншею для замены ветхих труб отопления. Данные работы проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону 2022-2023 гг. В полдень пятницы работы на данном участке были в самом разгаре.

«ПИК» следит за развитием событий.