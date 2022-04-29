По версии следствия, все случилось в х. Богданове в ночь с 25 на 26 апреля. Женщина со своим 27-летним сожителем выпивала у себя дома, к их компании присоединился сосед.

Позже хозяин ушел спать, а проснувшись утром, обнаружил, что его любимая до сих пор на кухне выпивает с соседом. Это стало поводом для крупной ссоры. Во время скандала женщина схватила кухонный нож и ударила им своего сожителя в область сердца. Она же вызвала истекающему кровью потерпевшему скорую помощь. Пытаясь обелить себя, придумала легенду: мол, ее гражданский супруг пришел домой уже раненый.

Пострадавшего доставили в каменскую ЦГБ, а его подругу стали допрашивать правоохранители. Сначала она отрицала свою причастность к произошедшему, но позже созналась в содеянном. Подтвердили это и свидетели, в том числе ее 16-летняя дочь, которая в это время находилась дома.

Следственным отделом по г. Донецку СУ СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

– В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия установлено, что ранее злоумышленница привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – поясняет Антон Босенко, руководитель следственного отдела по городу Донецку СУ СК РФ по РО.