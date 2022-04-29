29 апреля в Каменске – последний по-летнему теплый день. На первомайские праздники ожидается понижение дневной температуры как минимум на 5 градусов.

По прогнозам синоптикам, похолодание нагрянет уже 30 апреля. В этот день в Каменске днем столбики термометров покажут +16…+17 °С, вместо ставших уже привычными +22…+25 °С.

Первомай тоже летним теплом не порадует: днем +16, ночью +4…+6 °С. Но это самый благоприятный прогноз. Согласно штормовому предупреждению МЧС, в ночные и утренние часы 29, 30 апреля и 1 мая в северных районах области в ночные и утренние часы есть вероятность заморозков до -2 °С.

Потепления в городе следует ожидать 4 мая, когда днем воздух прогреется до +20 °С. Осадки на майские праздники маловероятны.

Остается добавить, что снижением температуры мы обязаны циклону и арктическим воздушным массам.