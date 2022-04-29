С 30 апреля по 3 мая, а также с 7 по 10 мая автобусы «Глубокинского ПАТП» будут работать по сокращенному графику.

Маршрут № 123 «Каменск – Глубокий»

От ж/д вокзала (Каменск-Шахтинский): 7.35 9.20 12.30 14.50 15.50 18.45

Из пос. Глубокого: 6.15 7.40 9.10 11.40 14.00 17.15

При движении из Каменска по ул. Ворошилова до остановки «Микрорайон».

Маршрут № 118 (306) «Каменск — Диченский»

От хлебозавода: 7.40 11.40 14.00 17.34

Из Диченского: 6.52 8.20 12.22 14.42 18.16

Маршрут № 116 (313) «Каменск – Михайловка»

30 апреля, 2, 3, 7, 9, 10 мая

От комбината: 13.10

От хлебозавода: 5.05 13.00

Из Михайловки: 6.00 14.40

Из Филиппенкова: 6.25 15.05

Через парк Маяковского.

Маршрут № 111 «Каменск – Калитвенская – Муравлев»

30 апреля, 2, 7, 9 мая

От хлебозавода: 6.20 13.10

Из Калитвенской: 7.00 13.40

3, 10 мая

От хлебозавода: 5.10 13.10

Из Калитвенской: 7.00 15.10

Из Муравлева: 6.30 14.30

Маршрут № 102 «Каменск – Данилов»

30 апреля, 1, 7, 8 мая

От хлебозавода: 14.00

Из Данилова: 6.00

Маршрут № 105/1 «Каменск – Богданов»

От хлебозавода: 6.20 7.45 10.00 13.15 16.45 18.20

Из Богданова: 7.02 8.30 10.44 14.00 17.30 19.00

Маршрут № 109 «Каменск – Малая Каменка»

От хлебозавода: 7.00 8.25 11.25 14.00

Из Малой Каменки: 7.30 9.00 12.00 14.40

Справки по тел.: 8-909-414-77-79.