транспорт
Районные автобусы изменят расписание
С 30 апреля по 3 мая, а также с 7 по 10 мая автобусы «Глубокинского ПАТП» будут работать по сокращенному графику.
Маршрут № 123 «Каменск – Глубокий»
- От ж/д вокзала (Каменск-Шахтинский): 7.35 9.20 12.30 14.50 15.50 18.45
- Из пос. Глубокого: 6.15 7.40 9.10 11.40 14.00 17.15
При движении из Каменска по ул. Ворошилова до остановки «Микрорайон».
Маршрут № 118 (306) «Каменск — Диченский»
- От хлебозавода: 7.40 11.40 14.00 17.34
- Из Диченского: 6.52 8.20 12.22 14.42 18.16
Маршрут № 116 (313) «Каменск – Михайловка»
30 апреля, 2, 3, 7, 9, 10 мая
- От комбината: 13.10
- От хлебозавода: 5.05 13.00
- Из Михайловки: 6.00 14.40
- Из Филиппенкова: 6.25 15.05
Через парк Маяковского.
Маршрут № 111 «Каменск – Калитвенская – Муравлев»
30 апреля, 2, 7, 9 мая
- От хлебозавода: 6.20 13.10
- Из Калитвенской: 7.00 13.40
3, 10 мая
- От хлебозавода: 5.10 13.10
- Из Калитвенской: 7.00 15.10
- Из Муравлева: 6.30 14.30
Маршрут № 102 «Каменск – Данилов»
30 апреля, 1, 7, 8 мая
- От хлебозавода: 14.00
- Из Данилова: 6.00
Маршрут № 105/1 «Каменск – Богданов»
- От хлебозавода: 6.20 7.45 10.00 13.15 16.45 18.20
- Из Богданова: 7.02 8.30 10.44 14.00 17.30 19.00
Маршрут № 109 «Каменск – Малая Каменка»
- От хлебозавода: 7.00 8.25 11.25 14.00
- Из Малой Каменки: 7.30 9.00 12.00 14.40
Справки по тел.: 8-909-414-77-79.