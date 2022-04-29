Росавиация продлила режим ограничения полетов на Юге России.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 7 мая 2022 года 3:45 мск», — говорится в сообщении, в частности, о таких городах, как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Авиакомпаниям рекомендовали использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, ограничения на полеты действуют с 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине.