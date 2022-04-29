Ростовская область вошла в список регионов, которым рекомендовано усилить меры профилактики с целью недопущения распространения холеры.

Роспотребнадзор рекомендовал уполномоченным органам Ростовской, Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской областей, Краснодарского края, Крыма и Севастополя принять дополнительные меры по профилактике холеры в связи с сохраняющейся угрозой завоза и распространения заболевания. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора А. Поповой опубликовано на официальном портале нормативных правовых актов. Документ вступил в силу 29 апреля.

Как сообщил журналистам заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин, случаев выявления заболевания холерой на территории Ростовской области нет. При наличии симптомов кишечной инфекции жителей Украины, ДНР и ЛНР, въезжающих в Ростовскую область, обследуют на предмет заболевания холерой. Кроме того, еженедельно специалисты Роспотребнадзора исследуют воду в открытых водоемах. По состоянию на 29 апреля ситуация стабильная, положительных проб не обнаружено.

Напомним, холера – это особо опасная острая кишечная инфекция. При отсутствии лечения есть вероятность летального исхода. Человек может заразиться холерой при питье воды или употреблении в пищу продуктов, зараженных бактериями. Чаще всего источниками инфекций пищевого происхождения являются сырые или не прошедшие достаточную тепловую обработку морепродукты, свежие фрукты и овощи, а также другие продукты, зараженные во время их приготовления или хранения. Возможна контактная передача инфекции, в том числе через бытовые предметы.