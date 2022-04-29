общество
Какой сегодня день: даты и события 29 апреля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 29 апреля 2022 года.
- Международный день танца. Ежегодно 29 апреля по всему миру отмечается Международный день танца (International Dance Day).
Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца (International Dance Council, CID) ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».
- День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей. В последнюю пятницу апреля, начиная с 2013 года, сотрудники МЧС России отдают дань памяти своим погибшим при исполнении служебных обязанностей товарищам. Эта памятная дата была установлена Приказом МЧС РФ №483 от 8 августа 2012 года и предшествует профессиональному празднику (или совпадает с ним) одной из структур МЧС РФ: Дню Службы пожарной охраны России. Что весьма символично, когда люди, ежедневно стоящие на страже безопасности граждан, готовые рисковать своей жизнью ради спасения жизни других людей, прежде чем отметить свой профессиональный праздник, вспоминают своих погибших товарищей.
- Арина — «урви берега». В этот день чествуют трех мучениц Солунских — сестер Агапии, Хионии и Ирины. Согласно преданию, благочестивые сестры вместе с другими христианками скрывались в горах от преследований императора Диоклетиана, однако, в конце концов, их схватили и привели на суд.
Женщинам предложили отречься от веры, но они ответили отказом. Агапию и Хионию в первый же день сожгли, а остальных заключили в тюрьму, чтобы дать возможность одуматься. После следующего допроса правитель приказал отвести Ирину в публичный дом, но там к праведнице никто не осмелился притронуться. После этого мученицу казнили.
К Ирининому (Арининому) дню реки начинают входить в свои нормальные русла, оставляя размытые берега и овражки. В народе говорили: «Арина — урви берега!», — тем самым напоминая об опасности обрушения берегов, подмытых половодьем.
Знаменательные даты и события
- 1770 Джеймс Кук высадился на восточном побережье Австралии в удобной и безопасной бухте
- 1897 Английский физик Джозеф Томсон объявил об открытии им электрона
- 1913 Запатентована застежка «молния»
- 1932 В СССР созданы бригады содействия милиции (БРИГАДМИЛ)
- 2000 Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты
Персоны
- 1700 — 1771
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русский архитектор итальянского происхождения
- 1818 — 1881
Александр II Романов
российский император (1855-1881)
- 1877 — 1944
Алексей Новиков-Прибой
советский писатель-прозаик
- 1889 — 1951
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австрийский философ и логик, представитель аналитической философии
- 1899 — 1974
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американский пианист, аранжировщик, композитор, руководитель
- 1903 — 1972
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советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза
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