За 30 лет в Ростовской области орудовали 37 серийных убийц, которые лишили жизней более 150 человек.

В числе маньяков имена, от которых у многих до сих пор мороз по коже: Андрей Чикатило, Владимир Муханкин и Роман Бурцев (наш, каменский, из Масаловки), Юрий Цюман, Константин Черемушкин… Список можно продолжать.

Ростовскую область стали называть колыбелью насильников и убийц, ей было присвоено звание «треугольник смерти». На это было несколько версий, и одну из них озвучил историк Александр Оришев. Ученые обращали внимание на тот факт, что все ростовские маньяки воспитывались в обстановке тотального семейного насилия. Однако в других регионах России тысячи подростков тоже воспитывались в неблагоприятных социальных условиях, но не становятся маньяками, что говорит о несостоятельности этой версии.

Большую популярность получила и псевдонаучная теория «геопатогенных зон». Версия заключается в том, что Ростовская область, отличающаяся разломами земной коры и большим объемом подземных грунтовых вод, а также громадным количеством родников, якобы представляет собой «уникальную площадку, в которой созданы благоприятные условия для совершения преступлений сексуального характера».

Кандидат исторических наук уверен, что эта версия ложная.

При исследовании «ростовского треугольника», считает он, стоит отмести и любую мистику, а опираться на материалистические факт. Например, такие, как неблагоприятная экология.

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