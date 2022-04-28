На остановке общественного транспорта на ул. Вокзальной в 115-й автобус вошла женщина (1941 г.р.). Не успела она поставить кладь и взяться за поручни, как автобус тронулся.

По странной случайности именно те двери, рядом с которыми стояла пассажирка, водитель не закрыл. Она не удержалась и выпала из салона на проезжую часть. Хуже того – нога пострадавшей оказалась под колесами автобуса.

В больнице медики поставили диагноз: открытый перелом обеих костей правой голени. Доктора не смогли спасти ногу пациентке, было принято решение ампутировать голень.

По информации старшего помощника прокурора С. Свистунова, в судебном заседании 70-летний водитель автобуса, обвиняемый по ч. 1 ст. 264 УК РФ*, полностью признал вину и раскаялся. Каменским районным судом ему назначено наказание в виде 1 года и 4 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанную с управлением транспортом сроком на один год. Ближайшие полтора года осужденному нельзя выезжать из города, снимать браслет электронного слежения, а также необходимо регулярно отмечаться в надзорных органах.