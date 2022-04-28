26 апреля на «Госуслугах» начали принимать документы на выплату для семей с детьми от восьми до 17 лет.

С 1 мая заявления будут направляться в ПФР. Деньги придут за период с 1 апреля.

Также с 1 мая заявление можно подать не только онлайн, но и очно в клиентских службах Пенсионного фонда или МФЦ.

Ранее пособие на детей этого возраста было положено только одиноким родителям. Теперь добавляется еще одна мера соцподдержки для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума по региону. При ее назначении учитываются доходы и имущество.

Выплата назначается малообеспеченным семьям с учетом нуждаемости при соблюдении следующих условий:

ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения;

собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу;

заявитель и дети граждане РФ, постоянно проживающие в РФ.

Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун ребенка.