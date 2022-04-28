Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев дал поручение привести в надлежащее состояние защитные сооружения гражданской обороны на юге страны. Об этом сообщает ТАСС.

На случай чрезвычайных ситуаций, кроме сооружений ГО, южным регионам также нужно обеспечить полноценную работу систем экстренных оповещений населения. Необходимость укрепления систем безопасности вызвана участившимися случаями провокаций со стороны Украины. Также секретарь Совбеза обратился к Минздраву РФ и ФМБА России с просьбой наладить работу в приграничных регионах, включая вакцинацию беженцев, прибывающих с Украины, ДНР и ЛНР.

