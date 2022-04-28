Глава администрации Владимир Шевченко вместе с гендиректором АО «Каменскволокно» Владимиром Лакуниным присоединился к велопробегу.

На предприятии «Каменскволокно» подвели итоги программы пешеходов и велосипедистов. За последние шесть месяцев прошлого года активистам программы выплачено в качестве премии порядка 1,6 млн руб.

На мероприятие был приглашен глава администрации В. Шевченко. Он вручил дипломы особо отличившимся работникам предприятия, которые уже не первый год на работу ходят пешком или ездят на велосипеде.

— Такой активный способ передвижения положительно влияет на здоровье. Я думаю, что этот почин подхватят работники других предприятий. А в городе мы постараемся сделать велосипедную зону, которая начинается от велосипедной дорожки на пляже, — сказал Владимир Шевченко.

После того как глава ответил на вопросы работников предприятия, вместе с В. Лакуниным и другими участниками проехал на велосипедах от предприятия до парка Маяковского. Он также пообещал находить время, чтобы участвовать в велопробегах.