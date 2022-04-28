28 апреля поздравления от коллег и каменчан принимают сотрудники скорой Каменска-Шахтинского.

Все мы прекрасно знаем: случись что с нашим здоровьем или со здоровьем наших близких, мы вызываем скорую. Работа в этой медицинской службе – экстрим, медики никогда

заранее не знают, с чем столкнутся на вызове. Поэтому сегодня низкий поклон, аплодисменты и поздравления от каменчан работникам каменской ССМП.

124 года назад, 28 апреля 1898 г., в Москве появились первые кареты для перевозки пациентов. Сегодня в службу российской скорой помощи входят около 2000 подстанций, больше 100 тысяч медработников и более 30 тысяч водителей.

Зданию, где сегодня располагается каменская станция скорой помощи (ул. Пушкина, 127), в этом году исполняется 107 лет. По данным военной хроники, после освобождения Каменска в феврале 1943 г. в этом здании начала работать единственная в городе поликлиника. В конце июля 1945 г. в штат поликлиники были включены три дежурных фельдшера для оказания медпомощи жителям города в ночное время.

Вызова обслуживали пешком. 1 августа 1945 г. была утверждена бригада в составе фельдшера и двух врачей-совместителей. В начале 1946 г. поликлиника получила первую машину – трофейный «Форд-6» (фургон), которая использовалась для обслуживания

дальних вызовов. Впоследствии была приобретена лошадь с повозкой. Так зарождалась служба скорой помощи в Каменске.

Сегодня в штате каменской ССМП работают около 118 человек – врачей, фельдшеров, водителей.