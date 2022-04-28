Постановление о формировании управления водохозяйственным комплексом подписал глава региона В. Голубев.

Новое управление займется подготовкой обоснований для проведения мероприятий по сохранению и восстановлению водных объектов и гидротехнических сооружений, сообщает региональная пресс-служба.

Учреждение будет подведомственным Министерству природных ресурсов и экологии региона. На формирование штатного расписания, а также подготовку документов отведено три месяца.

Управление будет задействовано в реализации плана мероприятий по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон. План, в частности, предусматривает инвентаризацию гидротехнических сооружений и водных объектов, оценку целесообразности их восстановления и увеличения водности. По итогам этой работы будут выделяться средства на реализацию водохозяйственных мероприятий, в том числе капремонт гидротехнических сооружений и расчистку рек.