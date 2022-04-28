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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донским врачам и фельдшерам скорой помощи ввели ежемесячные доплаты

общество

Какой сегодня день: даты и события 28 апреля

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 28 апреля 2022 года.

  • День работника скорой медицинской помощи. 28 апреля считается Днём рождения Службы скорой медицинской помощи в России. Как официальный профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи – он был установлен в 2020 году постановлением Правительства РФ.
    Каждый россиянин знаком с телефонным номером «03» – одним из номеров специальных экстренных служб, начиная ещё с советских времён. «01» – пожарная охрана, «02» – милиция, «03» – скорая медицинская помощь, «04» – служба газа. Приоритетный статус этих номеров сохранился и до сегодняшнего дня. Позвонить на них можно бесплатно с любого телефона. Изменения коснулись их в 2014 году, когда к каждому номеру впереди добавилась цифра «1». Таким образом, номер вызова скорой помощи стал «103». А еще появился единый номер службы спасения – «112».
    История оказания помощи обездоленным, пострадавшим от мороза или болезни, покалеченным людям в России уходит корнями в 15 век и связана с деятельностью благотворителей, а также богаделен при церквях и монастырях.
  • Пудов день. В этот день православная церковь отмечает память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. По преданию, они были учениками и последователями святого Павла и вместе с ним проповедовали слово Божие.
    На Руси в этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. Если весна была ранней, и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух. «На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда», — говорили знающие люди. А все остальные соглашались: «У кого медок и маслице — у того и праздничек».
    На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои. Говорили также, что рябина обладала способностью исцелять от зубной боли. Для этого нужно было подойти к дереву и погрызть его, приговаривая: «Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь — я тебя всю изгрызу». Был и другой вариант заговора: «Рябина, рябина, возьми мою зубную болезнь, отныне и до веку не буду тебя есть».
    Однако, после этого употреблять ягоды с дерева было уже нельзя, иначе боль могла вернуться.

Знаменательные даты и события

  • 1563 В Москве начала работать первая типография
  • 1914 В США запатентован воздушный кондиционер
  • 1925 Вышел Декрет СНК РСФСР «О прописке граждан в городских поселениях»
  • 1938 По обвинению в шпионаже арестован профессор Лев Ландау
  • 1947 Тур Хейердал отправился в путешествие на плоту «Кон-Тики»
  • 2001 Состоялся полет в космос первого космического туриста

Персоны

  • 1745  — 1813
    Михаил Кутузов
    русский полководец, генерал-фельдмаршал
  • 1874  — 1953
    Александр Остужев
    русский и советский актер, Народный артист СССР
  • 1883  — 1945
    Бенито Муссолини
    итальянский политический деятель, лидер фашистской партии (НФП), диктатор
  • 1906  — 1978
    Курт Гедель
    австрийский логик, математик и философ математики
  • 1910  — 1993
    Валентина Гризодубова
    советская летчица, Герой Советского Союза
  • 1924  — 2000
    Овидий Горчаков
    советский разведчик, писатель и сценарист
  • 1926  — 2016
    Харпер Ли
    американская писательница
  • 1929  — 1994
    Олег Борисов
    советский актер театра и кино, Народный артист СССР
  • 1932  — 1999
    Юрий Волынцев
    советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
  • 1937  — 2006
    Саддам Хусейн
    иракский государственный и политический деятель, президент Ирака (1979-2003)
  • 1939  — 2009
    Екатерина Максимова
    русская балерина, хореограф, педагог, Народная артистка СССР
  • 1941  — 1986
    Ирина Асмус
    советская актриса, клоунесса
  • 1948  — 2015
    Терри Пратчетт
    английский писатель-фантаст
  • 1950  — 2002
    Александр Лебедь
    российский политический и военный деятель
  • р. 1974
    Пенелопа Крус
    испанская киноактриса и модель, обладательница премии «Оскар»

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