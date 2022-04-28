общество
Какой сегодня день: даты и события 28 апреля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 28 апреля 2022 года.
- День работника скорой медицинской помощи. 28 апреля считается Днём рождения Службы скорой медицинской помощи в России. Как официальный профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи – он был установлен в 2020 году постановлением Правительства РФ.
Каждый россиянин знаком с телефонным номером «03» – одним из номеров специальных экстренных служб, начиная ещё с советских времён. «01» – пожарная охрана, «02» – милиция, «03» – скорая медицинская помощь, «04» – служба газа. Приоритетный статус этих номеров сохранился и до сегодняшнего дня. Позвонить на них можно бесплатно с любого телефона. Изменения коснулись их в 2014 году, когда к каждому номеру впереди добавилась цифра «1». Таким образом, номер вызова скорой помощи стал «103». А еще появился единый номер службы спасения – «112».
История оказания помощи обездоленным, пострадавшим от мороза или болезни, покалеченным людям в России уходит корнями в 15 век и связана с деятельностью благотворителей, а также богаделен при церквях и монастырях.
- Пудов день. В этот день православная церковь отмечает память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. По преданию, они были учениками и последователями святого Павла и вместе с ним проповедовали слово Божие.
На Руси в этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. Если весна была ранней, и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух. «На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда», — говорили знающие люди. А все остальные соглашались: «У кого медок и маслице — у того и праздничек».
На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои. Говорили также, что рябина обладала способностью исцелять от зубной боли. Для этого нужно было подойти к дереву и погрызть его, приговаривая: «Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь — я тебя всю изгрызу». Был и другой вариант заговора: «Рябина, рябина, возьми мою зубную болезнь, отныне и до веку не буду тебя есть».
Однако, после этого употреблять ягоды с дерева было уже нельзя, иначе боль могла вернуться.
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