«РостовАвтоДор» и ООО «Строитель» подозреваются в заключении антикаррупционного соглашения с целью поддержания цен на торгах.

Как сообщает портал advis.ru, основанием послужили материалы внеплановой выездной проверки ведомства. ФАС России возбудила дело в отношении ГУП РО «РостовАвтоДор» и ООО «Строитель» по признакам нарушения антимонопольного законодательства**. Ведомство подозревает компании в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах в сфере строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог в Донском регионе. По предварительной оценке антимонопольного органа сумма начальных цен контрактов составляет чуть более 1,9 млрд руб. Часть средств на выполнение работ была выделена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В случае установления вины нарушителям грозят штрафы в соответствии с КоАП РФ.

*Картель — форма монополистического объединения или соглашения, в котором каждое предприятие, вошедшее в состав картеля, сохраняет финансовую и производственную самостоятельность.

**п. 2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции.