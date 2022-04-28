Соответствующий закон вступит в силу с 1 мая текущего года.

В документе предусмотрено, что без письменного разрешения гражданина с банковских счетов теперь не смогут списать единовременные выплаты и периодические социальные пособия в счет погашения кредита.

«Если заемщик подтвердил свое согласие, а затем передумал, он сможет в течение 14 дней вернуть эти средства», — подчеркнул председатель Госдумы В. Володин.

Полный перечень социальных средств, которые запрещено списывать, приводится в ст. 101 закона «Об исполнительном производстве». Там 20 позиций, в их числе — средства материнского капитала, выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца, алименты и пр.