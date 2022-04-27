По состоянию на 25 апреля в ковидном госпитали ЦГБ проходили лечение 44 пациента, из них 6 каменчан. Это самые низкие показатели с 2020 года.

По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за прошедшие сутки, с 26 на 27 апреля, в донском регионе заболел ковидом 161 человек. Показатель заболеваемости коронавирусом — 8862 на 100 тысяч человек. Коэффициент распространения инфекции — 0,52. Загруженность областного коечного фонда составляет 60%.

По состоянию на 27 апреля на Дону проходят амбулаторное лечение 1442 человека, в стационарах находятся 360 пациентов. За сутки в регионе скончались три человека с COVID-19: две женщины (76 и 78 лет) и мужчина 62 лет.

За прошедшие сутки в Каменске, который, кстати, уже третью неделю находится в благополучной «зеленой зоне» санитарной карты области, заболели всего 6 человек.

Напомним, в регионе по-прежнему действуют санитарные ограничения для общепита и масочный режим. В программе «О главном» губернатор В. Голубев пояснил, что эти вопросы находятся на рассмотрении, но определенных сроков послаблений на назвал.