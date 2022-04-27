27 апреля малыш впервые покинул мамину сумку и самостоятельно гулял по вольеру.

Пока эти прогулки очень редки и недолги, детеныш маленький, ему не больше четырех месяцев. Точную дату рождения сказать сложно. У кенгуру Беннетта, как у всех сумчатых, беременность протекает незаметно, и момент рождения практически не виден.

К тому же малыш рождается размером с фалангу человеческого мизинца, прячется у мамы в сумке, где и проводит несколько месяцев, прежде чем начать выглядывать наружу.

Папа по кличке Тихон живет в парке «Лога» с 2020 года, невесту к нему поселили прошлым летом. Какого пола кенгуренок, пока не известно. Зато само событие – рождение кенгуру-альбиноса – явление очень редкое – один случай на 50-100 тысяч.