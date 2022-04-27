По состоянию на 27 апреля в Каменске зарегистрированы четверо укушенных, из них двое детей.

Впереди майские праздники, и свой вклад в меню кровососов внесут те, кто будет отдыхать на природе или работать на необработанных участках. Чтобы сохранить здоровье (не забываем, что клещи являются переносчиками многих опасных инфекционных заболеваний), необходимо соблюдать правила защиты от кровососущих — использовать соответствующую одежду, репелленты, а после отдыха обязательно осматривать себя и своих питомцев на предмет клещей.

По данным помощника энтомолога каменского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Ирины Горбачевой, по состоянию на 27 апреля в Каменске от клещей обработан парк Маяковского. Заключены договора на обработку зоны отдыха пляжа «Топольков», парка Горького, парка Победы (мкр. им 60 лет Октября).

На городских кладбищах соблюдайте осторожность — на их обработку договора не заключались.

Что касается комаров, то обработка от них будет проводиться летом и по показаниям.