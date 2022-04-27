Городская пресс-служба объявила о конкурсе на разработку элементов благоустройства эко-тропы в парке у набережной. К участию приглашают школьников и студентов от 6 до 17 лет.

Конкурс связан с подготовкой проекта по благоустройству набережной в рамках «Комфортной городской среды».

Для участия в конкурсе задания необходимо:

придумать объект, который вы бы разместили на прогулочной эко-тропе в парке у городской набережной;

продумать образ наиболее необходимый городу и набережной;

нарисовать, слепить или смоделировать идею из любых материалов и присылать фото, видео или скан на почту: [email protected]

Напомним, городская набережная прошла областной этап конкурса. Следующий шаг – федеральный.