26 апреля на пр. Карла Маркса от ул. Мусина до виадука нанесли горизонтальную разметку.

О необходимости привести дороги в соответствие после капремонта напомнил губернатор В. Голубев, когда приезжал в Каменск в ноябре 2021 года. Высокий гость высказал замечание администрации города в виде поручения.

Но до зимы малярные дорожные работы выполнить так и не успели. Сделать это позволила установившаяся теплая и сухая погода.

Каменские автолюбители, которые уже начали жаловаться в “ПИК” на отсутствие разметки, сдвиг оценили, ездить стало удобнее и безопаснее. Однако на некоторых участках линии нанесены вкривь и вкось, в нарушение дорожного ГОСТа.

Возможно, виновата спешка. Помимо центрального проспекта, подрядчик торопится разметить к 1 мая улицы Ворошилова и Героев Пионеров. Может быть, за оставшиеся дни маляры руку набьют?..

*ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования.