Терпеть заторы всем, кто ездит по автомагистрали в Ростовской области, придется как минимум два месяца.

Недавно госкомпания «Автодор» заявила, что ремонт дорожного полотна планируется закончить не раньше 12 июня 2022 года.

Самая сложная дорожная обстановка на трассе «Дон» по-прежнему остается в районе 982 — 995 км (п. Аютинский и г. Шахты). Движение на этих участках попеременно сужают в обоих направлениях. Отрезки по нескольку километров закрывают в шахматном порядке.

27 апреля из-за ремонтных работ пробка в районе Шахт в сторону юга оказалась длиной не меньше 24 км.