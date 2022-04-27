Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 17-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.

Эх мост да еще мост! Такого Северский Донец еще на себе не испытывал. Два берега реки в одном месте со дня на день соединят сразу четыре моста! И все ради строительства совершенно нового — пятого. /2

Такого Северский Донец еще на себе не испытывал. Два берега реки в одном месте со дня на день соединят сразу четыре моста! И все ради строительства совершенно нового — пятого. /2 Расписание автобусов на майские. С 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая по Каменскому району будет ездить в два раза меньше автобусов, чем обычно. /6-7

С 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая по Каменскому району будет ездить в два раза меньше автобусов, чем обычно. /6-7 Первый Первомай после ковида. Программа 1 мая в Каменске на весь день. /3, 46

Программа 1 мая в Каменске на весь день. /3, 46 Дали срок за выпавшую пассажирку. В Каменске осудили водителя, из-за действий которого женщина лишилась ноги. /6-7

В Каменске осудили водителя, из-за действий которого женщина лишилась ноги. /6-7 Цыпленок жареный таки откроется. На фоне закрывающихся и уезжающих магазинов, торговых сетей и различных иностранных брендов на трассе М4 «Дон» скоро откроется бо-о-ольшой популярный фастфуд. /4

На фоне закрывающихся и уезжающих магазинов, торговых сетей и различных иностранных брендов на трассе М4 «Дон» скоро откроется бо-о-ольшой популярный фастфуд. /4 Парню светит срок за близость. В Донецке на 18-летнего молодого человека завели уголовное дело за то, что вступил в интимные отношения с несовершеннолетней. /7

В Донецке на 18-летнего молодого человека завели уголовное дело за то, что вступил в интимные отношения с несовершеннолетней. /7 Кто ускорит ремонт коллектора. 9 апреля исполнился ровно год, как Каменский районный суд обязал ОАО «Исток» восстановить асфальтовое покрытие на ул. Ворошилова — то бишь сначала отремонтировать разрушенный коллектор, а потом закопать все разрытия. /10

9 апреля исполнился ровно год, как Каменский районный суд обязал ОАО «Исток» восстановить асфальтовое покрытие на ул. Ворошилова — то бишь сначала отремонтировать разрушенный коллектор, а потом закопать все разрытия. /10 Почему в Каменске непроходимые дворы? Дороги во многих каменских дворах — сплошные ямы и кочки. А в дождь — грязь по колено, огромные лужи и большая вероятность переломать ноги. В таких условиях жить опасно и неприятно. /11

Дороги во многих каменских дворах — сплошные ямы и кочки. А в дождь — грязь по колено, огромные лужи и большая вероятность переломать ноги. В таких условиях жить опасно и неприятно. /11 Мангалы манят. На пороге май, который вот-вот откроет сезон пикников с шашлыками на траве. Чтобы подобные вылазки прошли без «потерь», мы подготовили несколько полезных советов, как лучше выбрать мясо, в чем его замариновать и сколько это все в килокалориях — ну, чтобы не поправляться к пляжному сезону. /14