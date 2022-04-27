Константин Ярошенко отбывал 20-летний срок в американской тюрьме.

Американцы захватили ростовского летчика в ходе тайной операции в Либерии в 2011 году. Ярошенко осудили в США на 20 лет по подозрению в транспортировке кокаина. Меж тем он отрицал любую причастность к транспортировке наркотиков. Все эти годы российская сторона вела переговоры о возвращении россиянина на родину.

27 апреля 2022 года в результате сложных переговоров, как сообщает МИД РФ, его обменяли на американца Тревора Рида, который отбывал срок 9 лет и 8 месяцев в российской колонии за нападение на полицейского.

Супруга Ярошенко сообщила СМИ, что он уже сегодня, 27 апреля, будет в России.

Для справки

Константин Владимирович Ярошенко — российский летчик, фигурант дипломатического инцидента между Россией и США (род. 13 октября 1968 г. в Ростове-на-Дону).