общество
Какой сегодня день: даты и события 27 апреля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 27 апреля 2022 года.
- День российского парламентаризма. День российского парламентаризма был учрежден 27 июня 2012 года, когда были внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».
Установление новой памятной даты России «призвано способствовать привлечению внимания широких слоев населения к деятельности Федерального Собрания РФ и законодательных органов государственной власти субъектов РФ, популяризации этой деятельности».
- День вахтовика в России. 27 апреля в России отмечается профессиональный праздник тружеников вахтового метода – День вахтовика (День работников вахтового метода).
Считается, что впервые этот день был отмечен в 2011 году после того, как инициатива учреждения и проведения профессионального праздника вахтовиков получила поддержку среди пользователей социальных сетей, имеющих отношение к подобной работе. И хотя официального статуса данный праздник пока не имеет, но люди, работающие вахтовым методом, отмечают его трудовыми коллективами при поддержке инициативных работодателей и руководителей.
- Мартын Лисогон. Будущий святой Мартин, которого чествуют в этот день, жил в Константинополе и носил титул папы Римского. Святителя пытались убить по приказу императора, но человек, согласившийся сделать это, неожиданно ослеп, только приблизившись к Мартину. В итоге папу сослали в Херсонес Таврический, где он и умер.
Лисогоном святого Мартина прозвали за то, что в народе верили: именно в его день лисицы покидают старые норы и роют новые. Считалось, что в первые дни после переселения лисы бывают слепы и глухи, и их можно ловить голыми руками.
В этот день вспоминали и ворона. Говорили, что на Мартына (Мартина) он купает своих детей в лужах и отпускает «в отдел» — то есть на особое семейное житье. Ворона называли зловещей птицей, приписывали ему магическую силу. «Ворона каркает к ненастью, а ворон — к несчастью», — шептали старики. Были и другие приметы, но все недобрые: если кто-то в лесу запоет и увидит ворона — тот натолкнется на волка; если ворон каркает на церкви — к покойнику в селе, если каркает на избе — к покойнику во дворе.
Знаменательные даты и события
- 1908 Фигурное катание — вид спорта впервые включен в программу Олимпийских игр
- 1908 Открылись IV летние Олимпийские игры в Лондоне (Великобритания)
- 1961 Основан Советский фонд мира
- 1965 День рождения памперсов — в США запатентованы подгузники «Памперс»
Персоны
- 1316 — 1353
Семен Гордый
великий князь Московский и Владимирский (1340-1353), Новгородский (1346-1353)
- 1759 — 1797
Мэри Годвин
английская писательница, философ
- 1791 — 1872
Сэмюэл Морзе
американский художник и изобретатель
- 1841 — 1914
Александр Беггров
русский живописец-маринист, академик
- 1859 — 1917
Людвик Заменгоф
польский врач и лингвист, создатель эсперанто
- 1872 — 1915
Александр Скрябин
русский пианист и композитор
- 1912 — 1991
Нора Галь
советская переводчица и литературный критик
- 1920 — 1956
Гвидо Кантелли
итальянский дирижер
- 1925 — 2007
Кирилл Лавров
советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР
- 1925 — 1998
Карлос Кастанеда
американский писатель-эзотерик
- 1925 — 2016
Валентин Зорин
советский и российский политолог, журналист, телеведущий
- 1927 — 1999
Евгений Моргунов
советский актер, режиссер, Заслуженный артист РСФСР
- 1927 — 2007
Мстислав Ростропович
советский и российский виолончелист, пианист и дирижер, общественный
- р. 1933
Леонид Рошаль
советский и российский педиатр и хирург, «Детский доктор мира», общественный деятель
- 1936 — 1988
Валерий Легасов
советский ученый, химик-неорганик, академик, Герой России
- 1959 — 2000
Марина Левтова
советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России
- р. 1967
Александр Лазарев-младший
советский и российский актер театра и кино, Народный артист России
- р. 1969
Стас Михайлов
российский эстрадный певец, автор песен, продюсер, Народный артист России
- р. 1986
Динара Сафина
российская теннисистка, серебряный призер Олимпийских игр