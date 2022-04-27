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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 27 апреля

общество

Какой сегодня день: даты и события 27 апреля

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 27 апреля 2022 года.

  • День российского парламентаризма. День российского парламентаризма был учрежден 27 июня 2012 года, когда были внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».
    Установление новой памятной даты России «призвано способствовать привлечению внимания широких слоев населения к деятельности Федерального Собрания РФ и законодательных органов государственной власти субъектов РФ, популяризации этой деятельности».
  • День вахтовика в России. 27 апреля в России отмечается профессиональный праздник тружеников вахтового метода – День вахтовика (День работников вахтового метода).
    Считается, что впервые этот день был отмечен в 2011 году после того, как инициатива учреждения и проведения профессионального праздника вахтовиков получила поддержку среди пользователей социальных сетей, имеющих отношение к подобной работе. И хотя официального статуса данный праздник пока не имеет, но люди, работающие вахтовым методом, отмечают его трудовыми коллективами при поддержке инициативных работодателей и руководителей.
  • Мартын Лисогон. Будущий святой Мартин, которого чествуют в этот день, жил в Константинополе и носил титул папы Римского. Святителя пытались убить по приказу императора, но человек, согласившийся сделать это, неожиданно ослеп, только приблизившись к Мартину. В итоге папу сослали в Херсонес Таврический, где он и умер.
    Лисогоном святого Мартина прозвали за то, что в народе верили: именно в его день лисицы покидают старые норы и роют новые. Считалось, что в первые дни после переселения лисы бывают слепы и глухи, и их можно ловить голыми руками.
    В этот день вспоминали и ворона. Говорили, что на Мартына (Мартина) он купает своих детей в лужах и отпускает «в отдел» — то есть на особое семейное житье. Ворона называли зловещей птицей, приписывали ему магическую силу. «Ворона каркает к ненастью, а ворон — к несчастью», — шептали старики. Были и другие приметы, но все недобрые: если кто-то в лесу запоет и увидит ворона — тот натолкнется на волка; если ворон каркает на церкви — к покойнику в селе, если каркает на избе — к покойнику во дворе.

Знаменательные даты и события

  • 1908 Фигурное катание — вид спорта впервые включен в программу Олимпийских игр
  • 1908 Открылись IV летние Олимпийские игры в Лондоне (Великобритания)
  • 1961 Основан Советский фонд мира
  • 1965 День рождения памперсов — в США запатентованы подгузники «Памперс»

Персоны

  • 1316  — 1353
    Семен Гордый
    великий князь Московский и Владимирский (1340-1353), Новгородский (1346-1353)
  • 1759  — 1797
    Мэри Годвин
    английская писательница, философ
  • 1791  — 1872
    Сэмюэл Морзе
    американский художник и изобретатель
  • 1841  — 1914
    Александр Беггров
    русский живописец-маринист, академик
  • 1859  — 1917
    Людвик Заменгоф
    польский врач и лингвист, создатель эсперанто
  • 1872  — 1915
    Александр Скрябин
    русский пианист и композитор
  • 1912  — 1991
    Нора Галь
    советская переводчица и литературный критик
  • 1920  — 1956
    Гвидо Кантелли
    итальянский дирижер
  • 1925  — 2007
    Кирилл Лавров
    советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР
  • 1925  — 1998
    Карлос Кастанеда
    американский писатель-эзотерик
  • 1925  — 2016
    Валентин Зорин
    советский и российский политолог, журналист, телеведущий
  • 1927  — 1999
    Евгений Моргунов
    советский актер, режиссер, Заслуженный артист РСФСР
  • 1927  — 2007
    Мстислав Ростропович
    советский и российский виолончелист, пианист и дирижер, общественный
  • р. 1933
    Леонид Рошаль
    советский и российский педиатр и хирург, «Детский доктор мира», общественный деятель
  • 1936  — 1988
    Валерий Легасов
    советский ученый, химик-неорганик, академик, Герой России
  • 1959  — 2000
    Марина Левтова
    советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России
  • р. 1967
    Александр Лазарев-младший
    советский и российский актер театра и кино, Народный артист России
  • р. 1969
    Стас Михайлов
    российский эстрадный певец, автор песен, продюсер, Народный артист России
  • р. 1986
    Динара Сафина
    российская теннисистка, серебряный призер Олимпийских игр

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