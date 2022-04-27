Минпромторг уже утвердил перечень компаний, которые могут поставляться и реализовываться в РФ без разрешения правообладателей. Об этом сообщают РИА Новости.

В списке порядка 200 брендов, но, скорее всего, он будет расширяться за счет производителей компьютерной техники, комплектующих и сетевого оборудования. Об этом рассказал агентству «Прайм» ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин.

Более того, можно ожидать включения в него некоторых автоконцернов, если они не решат вернуться в Россию.

«То есть фактически при санкционировании Минпромторгом любой бренд может быть ввезен в Россию и легально здесь продаваться таким образом. Поставки товаров на условиях параллельного импорта будут вестись не через аккредитованного дилера, а по “серым” каналам, то есть с использованием альтернативных схем. Это поможет устранить дефицит товаров в магазинах и не допустить роста цен», — сообщил юрист.