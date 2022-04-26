Скорость черных птиц с белой грудкой достигает 100 км/ч.

В Донской регион прибыли перелетные птицы — одни из самых быстрых в мире, пишет dontr.ru.

В нашей области они селятся под крышами и на балконах многоэтажек. Их родиной является восточная Африка. Там стрижи живут в расщелинах скал. Ежегодно они прилетают Ростовскую область для того, чтобы вывести птенцов. Примечательно, что эта порода птиц моногамны, они создают одну пару на всю жизнь и прилетают семьями. Многие их путают с ласточками, но есть различие. Стрижи намного сильнее, быстрее и у них нет белой грудки. На Дону африканские птицы пробудут до середины лета.