Наблюдается рост количества продажи квартир, а вот спрос при этом снижается.

В последние несколько месяцев эксперты отмечают значительный рост цен на жилье в Ростовской области, сообщает kommersant.ru. Растет и количество предложений продажи квартир, при этом спрос на них снижается. Как считает эксперт сервиса «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин, в ближайшем будущем искусственное повышение цен замедлится, однако рынок жилья все равно окажется в стагнации из-за высоких ипотечных ставок.

По данным сервиса «Авито Недвижимость», средняя стоимость квартиры на первичном рынке Ростовской области по итогам марта 2022 года увеличилась по сравнению с февралем на 9% — до 97,6 тыс. руб. за 1 кв. м. На вторичном рынке стоимость 1 кв. м жилья увеличилась на 8% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 78,5 тыс. руб.