Всего в Ростовской области инфицировано 163 человека.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 163 и на утро 26 апреля нарастающим итогом достигло 372 250.

За весь период в Донском регионе выздоровели 359 419 человек, за сутки — 435.

Новые инфицированные ковидом зарегистрированы в 47 городах и районах Ростовской области. В том числе: 47 – в Ростове-на-Дону, 7 – в Шахтах, 6 – в Новочеркасске, 5 – в Таганроге, по 4 – в Батайске, Волгодонске и Каменске-Шахтинском, по 3 – в Донецке и Каменском районе.

Среди новых заболевших 27% в возрасте от 18 до 45 лет; 25,8% — от 46 до 65 лет; 26,4% — от 66 до 79 лет; 9,8% — старше 80 лет; 11% — дети.