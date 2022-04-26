культура
В Донецке Первомай пройдет с размахом
Праздничные мероприятия пройдут с 28 апреля по 3 мая.
- 28 и 29 апреля – 11.00 – Областные соревнования по спортивной гимнастике, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (спорткомплекс)
- 30 апреля – 10.00 – Открытое первенство города по плаванию, посвященное Дню Победы (спорткомплекс)
- 1 мая – 16.00 – Концерт «Наш край встречает Первомай!» (Донецкий историко-краеведческий музей)
- 2 мая – 12.00 – Концерт муниципального духового оркестра (3-й микрорайон, детская площадка домов №№ 28-34)
- 3 мая – 12.00 – Концерт муниципального ансамбля песни и танца «Казачья воля» (площадка в 12-м квартале)
- 3 мая – 16.00 – КВН на кубок главы администрации Донецка «Моя область – моя гордость!» (ИУБиП 3-й микрорайон, д. 24)