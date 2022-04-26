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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

общество

Россиян ждет десять лет науки и технологий

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Президент Владимир Путин подписал указ, которым объявил 2022-2031 годами науки и технологий.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По словам президента, это преследует следующие цели:

  • привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок;
  • помощь в вовлечении ученых и разработчиков в решении важнейших задач развития общества и страны;
  • повышение доступности о достижениях и перспективах российской науки.

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