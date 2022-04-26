общество
Россиян ждет десять лет науки и технологий
Президент Владимир Путин подписал указ, которым объявил 2022-2031 годами науки и технологий.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
По словам президента, это преследует следующие цели:
- привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок;
- помощь в вовлечении ученых и разработчиков в решении важнейших задач развития общества и страны;
- повышение доступности о достижениях и перспективах российской науки.