В сентябре вступит закон, который защитит потребителей от недобросовсетного сбора персональный данных.

Соответствующий закон одобрил сегодня, 26 апреля, Совет Федерации, сообщает ТАСС.

Документом вводится запрет для продавца (исполнителя, владельца агрегатора) отказывать в заключении, изменении, расторжении или исполнении договора в связи с отказом потребителя предоставить персональные данные.

Кроме того, продавец больше не вправе отказывать в заключении, исполнении договора, направленного на приобретение одних товаров, работ или услуг, если потребитель отказался от приобретения других. Также продавцы не смогут навязывать, в каком именно суде должна рассматриваться претензия покупателя в случае возникновения спора.

Отметим, закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.