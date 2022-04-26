Заполнить заявление на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет можно досрочно на портале «Госуслуг» с 26 апреля.

1 документы автоматически поступят в Пенсионный фонд России (ПФР), пишут РИА Новости, ссылаясь на Минтруд.

«На портале «Госуслуг» с 26 апреля с 15.00 открывается форма заявлений на пособия на детей от восьми до 17 лет из малообеспеченных семей. 1 мая все досрочные заявления автоматически поступят на рассмотрение в ПФР», — говорится в сообщении.

Отметим, что заявление рассмотрят в течение 10 рабочих дней. Если срок будет продлен, заявителей оповестят об этом.