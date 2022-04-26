Рейд проведут сотрудники ГИБДД и Росгвардии с 27 по 29 апреля.

В Ростовской области ГИБДД и Росгвардия проверят соблюдение правил дорожного движения на федеральной трассе. Особое внимание уделят тем районам трассы, где сейчас идут ремонтные работы. Об этом сообщает bloknot-rostov.ru.

Ловить будут в том числе нарушителей, которые выезжают на встречку ради того, чтобы объехать пробку, а также выезжают на обочины.

В ведомстве уже неоднократно напоминали водителям о необходимости строгого соблюдения временных дорожных знаков в местах проведения ремонтных работ.

На данный момент трассу ремонтируют на двух участках: с 801-го по 860 км и с 982-го по 1007 км. В ведомстве уточняют, что на этих участках увеличилось количество случаев дорожно-транспортных происшествий, в том числе и со смертельным исходом.