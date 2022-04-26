В Ростовской области по-прежнему сохраняется режим ЧС.

25 апреля в эфире на телеканале «Дон-24» губернатор Василий Голубев сообщил, что в Донском регионе введение «желтого», т.е. высокого уровня террористической опасности на данный момент не планируется. Меж тем сохраняется режим ЧС.

– Учитывая, что наш регион приграничный, вместе с пограничниками, военными, органами правопорядка мы усилили меры защиты в зоне соприкосновения с границей. Все принятые меры на сегодня обеспечивают стабильность в регионе, на данный момент этого достаточно. Но расслабляться нельзя. Поэтому каждый день мы в постоянном режиме оцениваем ситуацию, – подчеркнул глава региона.

Кроме того, созданы дополнительные сводные отряды нацгвардии и полиции. В городах и районах к охране порядка привлечены дружинники, в том числе казачьи дружины.

Напомним, в Ростовской области введен режим ЧС с 19 февраля, с тех пор как в регион начали прибывать беженцы из ЛНР и ДНР.