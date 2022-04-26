За благоустройство трех каменских объектов в рамках программы «Комфортная городская среда» отдано 108 голосов.

Продолжается всероссийское голосование в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Принять участие можно до 30 мая на сайте: za.gorodsreda.ru.

От Каменска предлагается три объекта:

городская набережная;

городской парк Победы;

парк железнодорожников в мкр. Лиховском.

Пока результаты следующие: 65, 32 и 11 голосов (соответственно).

Чтобы оставить свой голос, необходимо зарегистрироваться с помощью «Госуслуг», зайти на платформу, выбрать свой регион и поставить галочку напротив понравившегося варианта. Проголосовать можно лишь один раз.

Чем больше голосов территории наберут, тем больше шансов на их благоустройство в 2023 году.