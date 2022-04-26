ЖКХ
Каменчане, давайте активнее голосовать за благоустройство города
За благоустройство трех каменских объектов в рамках программы «Комфортная городская среда» отдано 108 голосов.
Продолжается всероссийское голосование в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Принять участие можно до 30 мая на сайте: za.gorodsreda.ru.
От Каменска предлагается три объекта:
- городская набережная;
- городской парк Победы;
- парк железнодорожников в мкр. Лиховском.
Пока результаты следующие: 65, 32 и 11 голосов (соответственно).
Чтобы оставить свой голос, необходимо зарегистрироваться с помощью «Госуслуг», зайти на платформу, выбрать свой регион и поставить галочку напротив понравившегося варианта. Проголосовать можно лишь один раз.
Чем больше голосов территории наберут, тем больше шансов на их благоустройство в 2023 году.