общество
Какой сегодня день: даты и события 26 апреля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 26 апреля 2022 года.
- День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Памятная дата, отмечаемая в России ежегодно 26 апреля, — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф — появилась в официальном календаре российских памятных дат спустя семь лет после аварии на Чернобыльской АЭС, печально известной на весь мир.
Она была установлена постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 22 апреля 1993 года, но сначала называлась «День катастрофы на Чернобыльской АЭС — День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах». В апреле 2012 года президент России Дмитрий Медведев утвердил изменения в закон, в соответствии с которыми памятная дата получила новое название. Таким образом, внесенные изменения позволили увековечить память погибших и отдать почести живущим участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.
- Фомаида Медуница. В этот день отмечается память мученицы Фомаиды Египетской, отдавшей жизнь за веру в 476 году. Этой святой полагается молиться от блудной страсти. Причиной такого обычая послужило повествование о жизни Фомаиды и тех чудесах, которые свершались у ее гроба.
На Фомаиду люди отправлялись в лес собирать медуницу, которую использовали при заваривании чаев и приготовлении салатов. Удивительно, но в народе верили, что этот душистый цветок пчелы облетают за семь верст.
По легенде, Бог однажды дал пчеле задание узнать, какие цветы дают больше всего меда. Пчела облетела всю землю, и больше всего ей понравились медуница, черемуха и дятлина. Но она испугалась, что Бог отнимет у нее эти цветы, поэтому скрыла свое мнение о них. Однако Бог узнал об этом, разгневался и запретил пчеле собирать мед с трех медоносов. С тех пор пчела, боясь наказания, облетает медуницу стороной.
На Руси было принято, чтобы за медуницей ходила самая опытная хозяйка в доме. А чтобы медведь, которому приписывали нелюбовь к слабому полу, не признал в ней бабу, она надевала тулуп, вывернутый шерстью наружу.
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