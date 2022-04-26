Соответствующий закон о безвозмездной поставке газа одобрил Совет федерации РФ.

Как сообщают РИА Новости, документ разработан для сохранения и бережного отношения к памяти погибших при защите Отечества. Его реализация позволит на безвозмездной основе обеспечить бесперебойную работу Вечных огней и огней Памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, которые включены в реестр Минобороны России.

Также закон предоставит возможность обеспечить подачу газа для их Вечных огней любым поставщикам, а не только «Газпрому».

Отметим, по состоянию на 4 марта в России 2825 Вечных огней и огней Памяти.