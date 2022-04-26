Работники, которых привлекут к работе в выходные и праздничные дни, имеют право на двойную оплату либо полноценный отгул.

Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на юриста HeadHunter, эксперта по трудовому праву Татьяну Нечаеву.

Так, россияне, работающие на пятидневке, будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая, а затем с 7 мая по 10 мая. Те, кто работает шестидневную рабочую неделю, отдохнут 1 и 2 мая и 8, 9 и 10 мая. Работающие по сменному графику отдохнут в рабочие дни, как все, но выходные дни у них устанавливаются в соответствии с графиком.

«Привлечение сотрудников к работе в выходные и праздничные дни должно быть оплачено не менее чем в двойном размере за часы, фактически отработанные в этот день, либо предоставляется другой день отдыха (полный день отдыха, даже если человек работал 5 часов)», — отметила эксперт.

Привлечь сотрудника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни можно с письменного согласия, если требуется выполнить заранее непредвиденную работу, от которой зависит нормальная работа организации или ее подразделений. Привлечение без согласия возможно в самом крайнем случае, когда произошла катастрофа, авария, несчастные случаи.

Например, привлечь сотрудников к работе можно через коллективный договор.