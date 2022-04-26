С 1 июня упростится оформление домов и дачных участков.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выступил с инициативой приблизить время действия расширенных правил «дачной амнистии». Например, граждане смогут в упрощенном порядке оформить свои дома, в которых давно проживают. Об этом сообщает «Российская газета».

«Дачная амнистия» действует с 2006 года. Сначала предполагалось ограничить ее срок, но потом она начала пользоваться спросом, и федеральные чиновники ее неоднократно продлевали. С 1 сентября текущего года должен вступить в силу закон, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2031 года. Однако, скорее всего, ждать осени не придется, закон начнет действовать раньше.