Всего в Ростовской области коронавирусная инфекция подтвердилась у 193 человек.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки на Дону число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось на 193 и на утро 25 апреля нарастающим итогом достигло 372 087.

Показатель заболеваемости коронавирусом – 8854 на 100 тысяч человек населения. Коэффициент распространения инфекции – 0,55.

За весь период пандемии в Донском регионе выздоровели 358 984 человека, за сутки — 252 человека.

Новые заболевшие ковидом зарегистрированы в 55 городах и районах региона. В том числе: 50 – в Ростове-на-Дону, 11 – в Таганроге, 9 – в Шахтах, 8 – в Волгодонске, по 6 – в Батайске и Каменске-Шахтинском, 3 – в Каменском районе, 2 – в Донецке.

Среди новых заболевших 32,1% в возрасте от 18 до 45 лет; 30% — от 46 до 65 лет; 19,2% — от 66 до 79 лет; 7,3% — старше 80 лет; 11,4% — дети.